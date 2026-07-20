A Buenos Aires, i tifosi argentini presenti per la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna hanno reagito con lacrime al termine della partita. L’Argentina è stata sconfitta 1-0 dalla Spagna, con il gol decisivo segnato nel secondo tempo. Al fischio finale, molti spettatori si sono commossi e hanno lasciato il luogo piangendo mentre seguivano la conclusione della partita.

I tifosi argentini riuniti a Buenos Aires a vedere la finale dei Mondiali tra l’Albiceleste e la Spagna scoppiano in lacrime al fischio finale per la sconfitta di Messi e compagni, battuti 1-0 dalle Furie Rosse. Sfuma il sogno della quarta coppa e del secondo titolo per il fuoriclasse ex Barcellona, che a 39 anni ha disputato l’ultimo Mondiale della sua straordinaria carriera. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, tifosi in lacrime a Buenos Aires per la sconfitta dell'Argentina

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