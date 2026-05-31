mondiali 2026 argentina in partenza da buenos aires

Notizia in breve

La nazionale argentina di calcio è partita da Buenos Aires per gli Stati Uniti, dove svolgerà le ultime fasi di preparazione prima del Mondiale 2026, che inizierà l’11 giugno. La squadra ha lasciato la capitale argentina in un volo diretto verso il paese nordamericano. La trasferta fa parte delle attività di preparazione ufficiali in vista della competizione internazionale. Nessun dettaglio su eventuali tappe intermedie o altre attività programmate è stato comunicato.