Mondiali 2026 Argentina in partenza da Buenos Aires
La nazionale argentina di calcio è partita da Buenos Aires per gli Stati Uniti, dove svolgerà le ultime fasi di preparazione prima del Mondiale 2026, che inizierà l’11 giugno. La squadra ha lasciato la capitale argentina in un volo diretto verso il paese nordamericano. La trasferta fa parte delle attività di preparazione ufficiali in vista della competizione internazionale. Nessun dettaglio su eventuali tappe intermedie o altre attività programmate è stato comunicato.
(LaPresse) La nazionale argentina di calcio ha lasciato Buenos Aires per raggiungere gli Stati Uniti, dove completerà la preparazione in vista del Mondiale 2026, al via l’11 giugno. Decine di tifosi hanno salutato la squadra all’aeroporto, riservando un caloroso arrivederci ai campioni del mondo in carica. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha confermato la presenza di gran parte del gruppo vincitore in Qatar, compreso Lionel Messi. Nella lista dei 26 convocati figurano infatti 17 protagonisti del titolo mondiale conquistato nel 2022. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
OFICIAL: Pre-lista de ARGENTINA para el Mundial 2026
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