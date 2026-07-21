Oltre 60 feriti tra le forze dell' ordine caos e auto bruciate Ecco il bilancio della caccia all' agente dopo la manifestazione Pd

Notizia in breve

Durante una manifestazione del Pd, sono stati registrati oltre 60 agenti feriti. Si sono verificati incendi di auto del Comune, gazebo divelti e usati come scudi, e tavolini di bar lanciati contro le forze dell’ordine. Sono state esplose bombe carta e sono stati danneggiati cantieri nelle vicinanze. La protesta ha portato a un episodio di caos con danni materiali e numerosi interventi delle forze dell’ordine.