Oltre 60 feriti tra le forze dell' ordine caos e auto bruciate Ecco il bilancio della caccia all' agente dopo la manifestazione Pd
Durante una manifestazione del Pd, sono stati registrati oltre 60 agenti feriti. Si sono verificati incendi di auto del Comune, gazebo divelti e usati come scudi, e tavolini di bar lanciati contro le forze dell’ordine. Sono state esplose bombe carta e sono stati danneggiati cantieri nelle vicinanze. La protesta ha portato a un episodio di caos con danni materiali e numerosi interventi delle forze dell’ordine.
Macchine del Comune bruciate, gazebo divelti e usati come scudo, tavolini e sedie dei bar lanciati contro gli agenti. E ancora, bombe carta, cantieri saccheggiati per prendere sassi, segnali stradali eradicati e usati come giavellotti, bottiglie di vetro varie scagliate a tutta velocità, per un bilancio che parla da solo: 56 feriti tra le forze dell’ordine, secondo i dati forniti dal sindacato di polizia Coisp, negli scontri di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir. Il bilancio è di 64 agenti feriti, con prognosi dai 3 ai 35 giorni. Risultano danneggiati sei mezzi della Polizia di Stato. Gli ulteriori danni sono stati realizzati nelle vie centrali della città, adiacenti a Piazza Maggiore dove è partita la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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