A Milano, più di 500 firme sono state raccolte per fermare l’abbattimento di sette alberi storici in via Cantoni, tra Derganino e Bovisa. I sette alberi, tra cui Cedrus deodara, platani e gelsi, sono considerati sani e rischiano di essere tagliati. La mobilitazione coinvolge i due quartieri, che si oppongono alla decisione di rimuoverli. La questione riguarda un intervento di potatura o abbattimento previsto nel quartiere.

Milano, 21 luglio 2026 – Sette alberi storici e sani (tra cui Cedrus deodara, platani e gelsi) di via Cantoni, nel cuore del quartiere DerganinoBovisa di Milano, rischiano di essere abbattuti. Il taglio si rende necessario per fare spazio alla viabilità dei mezzi pesanti diretti ai cantieri dell'ex scalo postale di piazzale Lugano (Piano Attuativo PA5) e per la posa dei sottoservizi da parte di Poste Italiane. I cittadini della zona si oppongono fermamente a questa decisione e hanno già raccolto oltre 550 firme sulla piattaforma istituzionale Milano Partecipa per chiedere l'intervento immediato del Municipio 9 e dell' assessorato all'Ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre 500 firme raccolte e i due quartieri di Derganino e Bovisa mobilitati per salvare dal taglio 7 piante storiche

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