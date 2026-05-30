Nel quartiere della città, i tifosi hanno iniziato una raccolta di firme per sostenere Ghiandoni, un ex calciatore locale. Ghiandoni, di nome Alberto, ha avuto un ruolo di rilievo nella storia del calcio cittadino, lasciando ricordi ancora vivi tra i residenti. La mobilitazione si è concentrata principalmente nei quartieri, coinvolgendo sostenitori e appassionati, che hanno espresso il desiderio di mantenere vivo il suo ricordo.

Di Ghiandoni ce n’è uno, si chiama Alberto e ha scritto pagine di storia calcistica cittadina che ancora brillano nella memoria della gente perché, come ama dire il figlio Luca, "senza memoria non c’è futuro". E’ questo il motto che ha mosso alcuni tifosi, su indicazione dell’ex fondatore dei Vis Boys Roberto Bizzocchi, a sparpagliarsi in più punti della città con tanti fogli in mano, tutti da riempire di firme per chiedere alla Vis Pesaro e al Comune di intitolare al grande tifoso della Vis una tribuna, probabilmente la Laterale, ma ci sarebbe l’imbarazzo della scelta perché Ghiandoni i gradoni del vecchio Benelli li ha frequentati tutti, dalla centrale, alla Prato, alla Laterale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis, raccolta di firme per Ghiandoni. Tifosi mobilitati nei quartieri della città

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