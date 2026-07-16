Una petizione con oltre 400 firme chiede l’installazione di condizionatori in asili e centri estivi durante le ondate di caldo. I genitori dei bambini dell’asilo Rodari, situato in viale Casiraghi, sono i promotori della raccolta firme. La richiesta mira a rendere gli ambienti più vivibili e sicuri per i bambini durante le estati particolarmente calde. La petizione è stata avviata per sensibilizzare le autorità competenti sulla necessità di interventi nelle strutture educative.

Una petizione perché nidi e centri estivi diventino vivibili anche durante le estati roventi. A lanciarla sono i genitori dei bimbi dell’asilo Rodari, in viale Casiraghi, che chiedono l’installazione di condizionatori nelle scuole dell’infanzia. "Questo rappresenterebbe un investimento importante per la salute e il benessere dei nostri figli. Molti istituti in altre città hanno già compiuto questo passo, realizzando un ambiente educativo migliore. Nostro dovere, come comunità, è garantire che l’ambiente scolastico sia sicuro e confortevole per tutti". La petizione in poche ore ha già raccolto 383 adesioni. Lo stesso appello si era levato nelle scorse settimane a Cologno, che è ancora alle prese con l’emergenza blackout: non “reggono” nemmeno i generatori e in via Rossini si è reso necessario un intervento strutturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Scuole e nidi roventi". Oltre 400 firme raccolte

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