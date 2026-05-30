Scappano i cavalli della parata del 2 giugno Quattro feriti tra le forze dell' ordine VIDEO

Notizia in breve

Durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati, causando scompiglio tra la folla e le forze dell’ordine. Quattro agenti sono rimasti feriti nel tentativo di controllare gli animali in fuga. I cavalli, alti e pesanti, sono stati spaventati da uno scoppio di petardo, che ha provocato la loro fuga improvvisa. Il video dell’incidente mostra il caos e il tentativo di bloccare gli animali in corsa.