Scappano i cavalli della parata del 2 giugno Quattro feriti tra le forze dell' ordine VIDEO
Durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati, causando scompiglio tra la folla e le forze dell’ordine. Quattro agenti sono rimasti feriti nel tentativo di controllare gli animali in fuga. I cavalli, alti e pesanti, sono stati spaventati da uno scoppio di petardo, che ha provocato la loro fuga improvvisa. Il video dell’incidente mostra il caos e il tentativo di bloccare gli animali in corsa.
AGI - Alti, imponenti, 600 chili almeno di muscoli, eppure basta lo scoppio di un petardo per spaventare i cavalli. Lo sanno bene anche i militari che devono prepararli per la parata del 2 giugno. E hai voglia ad adottare tutte le misure di sicurezza per evitare che il contesto urbano di Roma, fatto di traffico e rumori di ogni genere, possa intimorire cavalli addestrati a tutto. Basta il crepitio di fuochi pirotecnici, per una festa privata, a terrorizzare qualche magnifico esemplare, sellato e imbrigliato ma non abbastanza da restare nel recinto. E se ne scappa uno, poi gli altri seguono a ruota. Così il viale delle Terme di Caracalla e poi la Cristoforo Colombo, per un paio di ore da vie consolari, conquistano l’allure da set cinematografico. 🔗 Leggi su Agi.it
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