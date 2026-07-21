Pochi giorni dopo la sconfitta con la Francia nella semifinale dei Mondiali, il calciatore di 24 anni è stato accusato dall'ex compagna di non aver versato gli alimenti per la figlia. La donna ha presentato un reclamo legale, chiedendo il rispetto degli impegni economici previsti dalla legge. La vicenda si sta sviluppando in ambito civile, con l’interessato che ha negato le accuse e si attende una decisione giudiziaria.

Una brutta, bruttissima, storia. Pochi giorni dopo la sconfitta con la sua Francia nella semifinale dei Mondiali, il 24enne Michael Olise si ritrova al centro di un'accesa disputa relativa al mantenimento della figlia. Come riportato dalla Bild, infatti, la 34enne Fatima Zaunbrecher, che per due anni è stata la sua compagna, accusa il giocatore del Bayern Monaco di non occuparsi della bambina nata dalla loro relazione e di non versare regolarmente l'assegno di mantenimento. Fatima vive a Düsseldorf e ha conosciuto Olise attraverso Instagram. I due, dopo aver chattato si sono incontrati, frequentati e innamorati. Per due anni sono stati una coppia e, durante la relazione, hanno concepito Aaliyah Noor (un test del Dna ha confermato il legame fra la bambina, che oggi ha 20 mesi, e il calciatore). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Olise accusato dall'ex compagna di non versare il mantenimento per la figlia

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