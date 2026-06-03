Perché Icardi non dovrà versare un assegno di mantenimento provvisorio da 250mila euro a Wanda Nara

Mauro Icardi non dovrà pagare un assegno di mantenimento provvisorio da 250 mila euro all’ex moglie. La decisione è stata comunicata oggi in tribunale. La sentenza specifica che non sono necessari pagamenti immediati. La questione riguarda la separazione tra i due e le relative condizioni patrimoniali. La cifra richiesta dall’ex moglie non è stata approvata dal giudice. La vicenda si è conclusa con questa decisione legale.

Mauro Icardi non dovrà versare nessun assegno di mantenimento provvisorio all’ex moglie (Wanda Nara). Lo ha deciso il giudice del tribunale di Milano, Anna Cattaneo, che con ordinanza del 1° giugno ha rigettato la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio di 250mila euro che era stata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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