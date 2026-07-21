Oggi si celebra San Lorenzo da Brindisi, un frate cappuccino e Dottore della Chiesa. Nato nel 1559, fu riconosciuto per le sue competenze teologiche e per aver parlato sette lingue. Fu anche diplomatico di pace e si dedicò alla difesa della dottrina cattolica. È ricordato inoltre per aver scritto molte opere su Maria. La giornata è dedicata alla sua memoria e alle sue contribuzioni religiose.

Celebriamo oggi un grandioso Dottore della Chiesa: frate cappuccino, finissimo teologo e diplomatico di pace, che difese la retta dottrina e compose le più belle pagine dedicate a Maria. Definito Doctor Apostolicus per la sua grande erudizione, San Lorenzo da Brindisi è considerato il più grande mariologo della sua epoca. Visse a cavallo tra XVI e XVII secolo e fu un frate cappuccino e sacerdote. Nato con il nome di Giulio Cesare Russo, la sua città natale è Brindisi, che viene accostata alla sua figura. Venne al mondo il 22 luglio 1559 e fin dalla più tenera età fu attratto dalla personalità di San Francesco d’Assisi. Frequentò ben presto i frati in quanto, a 7 anni, dopo che rimase orfano di padre la madre lo affidò alle cure dei frati Conventuali della sua città. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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© Lalucedimaria.it - Oggi 21 luglio San Lorenzo da Brindisi: il gigante della fede che parlava sette lingue

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