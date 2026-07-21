San Lorenzo da Brindisi | sacerdote cappuccino missionario e Dottore della Chiesa

Il 21 luglio si ricorda San Lorenzo da Brindisi, nato nel 1559 e morto nel 1619. Era un frate dei Cappuccini, sacerdote e biblista, noto come missionario e predicatore. La Chiesa celebra la sua figura come Dottore della Chiesa. La ricorrenza si concentra sulla sua vita consacrata e sul ruolo di predicatore instancabile.

La Chiesa celebra il 21 luglio San Lorenzo da Brindisi (1559-1619), al secolo Giulio Cesare Russo, frate dei Cappuccini, sacerdote, instancabile predicatore e fine biblista. Nato a Brindisi nel 1559, entrò giovane nell’Ordine e ricevette l’ ordinazione sacerdotale nel 1582. Coltivò una straordinaria familiarità con la Sacra Scrittura, studiando le lingue originali, in particolare ebraico e greco, per attingere con rigore alle fonti. Nell’Ordine ricoprì molte responsabilità: fu maestro dei novizi, superiore provinciale, definitore generale e, dal 1602 al 1605, Ministro Generale. La sua predicazione, chiara e appassionata, lo portò in numerose città d’Italia e d’ Europa centrale, dove contribuì al rinnovamento della vita cristiana secondo lo spirito post-tridentino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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San Lorenzo da Brindisi (Cenacolo 21-07-2026)

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