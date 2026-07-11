L’11 luglio si celebra San Benedetto da Norcia, fondatore del monachesimo occidentale. La sua figura ha avuto un ruolo cruciale nel modellare le tradizioni religiose e culturali dell’Europa. La ricorrenza si focalizza sulla sua influenza nella formazione delle comunità monastiche e sulla diffusione del suo modello di vita religiosa, che ha segnato profondamente la storia spirituale e sociale del continente.

L’11 luglio la Chiesa celebra il fondatore del monachesimo occidentale, una delle figure più straordinarie che ha gettato le basi storiche e spirituali della civiltà europea. San Benedetto da Norcia si può certo dire che si tratta di una delle più significative personalità della storia cristiana. Patrono d’Europa, ha gettato le basi della civiltà europea e ha fondato il monachesimo con la sua celebre Regola. Al centro della sua spiritualità ha posto la ricerca di Dio e raccogliendo il meglio della tradizione monastica la sviluppò per formare il monachesimo che avrebbe influenzato la vita cristiana per secoli. L’alternanza di vita contemplativa e attiva che si sintetizza bene nella massima della sua Regola “Ora et labora” esprime il suo spirito profetico e dinamico, meditativo e concreto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 11 luglio, San Benedetto da Norcia: l’uomo che ha cambiato la storia e la fede in Europa

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11 Luglio 2026 – San Benedetto da Norcia – Vangelo del Giorno

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