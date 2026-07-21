Off limits un tratto di mare C’è la gara di pesca sportiva

Un tratto di mare al largo della costa fermana è stato dichiarato off limits per motivi di sicurezza durante una gara di pesca sportiva. La competizione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge nelle prossime ore. Le autorità hanno stabilito il divieto di navigazione e di accesso in quella zona. Nessun altro tipo di attività è consentito in questa area durante l’evento. La zona rimarrà off limits fino al termine della competizione.

Una vasta porzione di mare al largo della costa fermana si prepara ad accogliere una delle competizioni più attese dagli appassionati di pesca sportiva. Sabato 25 luglio andrà in scena la gara di traina altura con unità da diporto a vela e a motore, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Porto San Giorgio. In caso di maltempo, la manifestazione sarà recuperata domenica 26 luglio. Per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, la Capitaneria di Porto di Porto San Giorgio ha individuato un campo di gara in mare aperto, delimitato da quattro coordinate geografiche, che si estende al largo del litorale compreso tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso, mantenendosi a notevole distanza dalla costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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