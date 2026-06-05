Pesca sportiva | torna la gara per i piccoli ai Laghetti Nardon

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si terrà una gara di pesca sportiva dedicata ai bambini ai Laghetti Nardon. Possono partecipare i minori di età stabilita, previa iscrizione. Per iscriversi, è necessario ottenere il tesserino di adesione entro i termini previsti, seguendo le procedure indicate. Sono previsti limiti di età e requisiti specifici per la partecipazione, che devono essere rispettati per poter prendere parte alla competizione.

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Chi può iscriversi alla gara e quali sono i limiti d'età?. Come si ottiene il tesseramento entro i tempi tecnici richiesti?. Cosa include la quota di partecipazione da 15 euro?. Quali premi riceveranno i primi dieci classificati e i partecipanti?.? In Breve Quota 15 euro include panino, bibita e pastasciutta entro 5 giorni prima dell'evento.. Limite di cattura fissato a 5 trote per ogni concorrente della gara.. Premi per i primi 10 classificati e sorteggi per tutti i partecipanti presenti.. Iscrizioni gestite da Jolly Pesca, Davide Sottile, Luciano Zanutta e Davide Scalco.. L’associazione SportPescatori Carlino organizza la seconda gara sociale ai Laghetti Nardon di Roveredo di Pocenia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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