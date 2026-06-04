Una domenica a pesca di plastica nel mare di Pescara | quarta edizione per la gara sostenibile Assonautica
Una domenica dedicata alla raccolta di plastica nel mare di Pescara si è svolta con la quarta edizione della gara promossa da Assonautica Pescara-Chieti. L’evento, organizzato in collaborazione con il Marina di Pescara, ha coinvolto volontari e appassionati in un’attività di pulizia sostenibile. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi volontari che hanno raccolto vari quantitativi di rifiuti plastici, contribuendo alla tutela dell’ambiente marino.
Una domenica a pesca sì, ma di plastica. Torna la “gara” ambientalista promossa da Assonautica Pescara-Chieti con il suo Sportello del mare realizzata in collaborazione con il Marina di Pescara. L’appuntamento è per domenica 7 giugno, Giornata mondiale degli oceani. Dalle 9 alle 12, le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Fly Tier Ospite al Sim Fly Festival 2026 - Umberto Oreglini Nato a Pescara nel 1984, mi sono avvicinato alla pesca a mosca grazie alla SIM. Dopo aver appreso i rudimenti del lancio, ho conosciuto Eri D’Addario e Roberto Brenda, che mi hanno seguito nei pri facebook