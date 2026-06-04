Una domenica a pesca di plastica nel mare di Pescara | quarta edizione per la gara sostenibile Assonautica

Da ilpescara.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una domenica dedicata alla raccolta di plastica nel mare di Pescara si è svolta con la quarta edizione della gara promossa da Assonautica Pescara-Chieti. L’evento, organizzato in collaborazione con il Marina di Pescara, ha coinvolto volontari e appassionati in un’attività di pulizia sostenibile. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi volontari che hanno raccolto vari quantitativi di rifiuti plastici, contribuendo alla tutela dell’ambiente marino.

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Una domenica a pesca sì, ma di plastica. Torna la “gara” ambientalista promossa da Assonautica Pescara-Chieti con il suo Sportello del mare realizzata in collaborazione con il Marina di Pescara. L’appuntamento è per domenica 7 giugno, Giornata mondiale degli oceani. Dalle 9 alle 12, le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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