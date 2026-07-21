A Firenze, le sale cinematografiche sono tutte piene e i cinema sono sold out, con incassi che sono quadruplicati rispetto ai periodi precedenti. La pellicola, interpretata da Matt Damon, ispirata all'epopea di Ulisse, sta attirando un numero elevato di spettatori. La richiesta di biglietti ha portato a una forte affluenza di pubblico, rendendo l’evento uno dei più seguiti del momento. La produzione ha registrato un aumento significativo nei ricavi rispetto alle proiezioni precedenti.

Firenze, 21 luglio 2026 - L'uomo dei record. Christopher Nolan alla conquista del mondo: l' "Odissea" di Matt Damon in versione Ulisse continua a riscrivere i record del box office mondiale, e a nemmeno una settimana dal debutto in sala raggiunge i 264 milioni di dollari d'incasso in settanta paesi, superando di slancio due blockbuster del regista come "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" (2012) e "Oppenheimer" (2023). Costato 375 milioni - 250 di produzione e 125 per il marketing - dovrà arrivare a 700 per considerarsi in pareggio, ma il buon giorno si vede dal mattino: si tratta infatti del miglior debutto live action del 2026, il miglior lancio di sempre per un prodotto distribuito dalla Universal, e il più alto incasso all'esordio per un film interpretato da Matt Damon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Odissea” mania a Firenze, cinema sold out e sale piene ovunque: “Incassi quadruplicati”

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