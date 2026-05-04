I numeri parlano chiaro. Dal 27 aprile al 3 maggio, il sequel diretto da David Frankel ha chiuso la settimana con 14.178.176 euro e 1.739.895 spettatori, raccolti in appena cinque giorni di programmazione. Un risultato enorme, che porta il film già a un passo dal totale finale del primo Il Diavolo veste Prada, fermo a 14.313.005 euro nel nostro Paese. Ci vorranno pochi giorni per superarlo. Il pubblico non è tornato soltanto per ritrovare Runway, Andy e Miranda: è tornato per sentirsi parte della conversazione, per partecipare a una specie di rito pop, in cui moda, nostalgia e star power si sono saldati in modo perfetto. Il miglior debutto del 2026, senza discussioni Il successo italiano - a mani basse il miglior debutto dell'anno finora - ha trascinato con sé l'intero mercato.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Diavolo veste Prada 2 ha già vinto: incassi record e sale piene, perché tutti lo stanno vedendo

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Teaser Trailer Ufficiale Italiano (2026) Meryl Streep | Al Cinema

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Grande esordio per Il diavolo veste Prada 2 che ha incassato 11.460.189 euro, dopo cinque giorni il totale è di 14.178.176 euro. Miglior incasso d'apertura dell'anno e terzo dal 2021, dietro a Buen Camino (€27,1 milioni) e di Inside Out 2 (€12,9 milioni). Micha - facebook.com facebook

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