Durante le riprese di un film diretto da Christopher Nolan, un attore ha frainteso un gesto sul set, pensando fosse un gesto commovente. L'episodio ha provocato le risate di altri attori presenti, tra cui due noti interpreti che si sono divertiti molto. L'incidente ha avuto luogo in un contesto di riprese rigide e formali, ma ha portato a un momento di leggerezza tra il cast.

Un curioso episodio dal set di Odissea ha coinvolto il protagonista del kolossal di Christopher Nolan: "Pensavo fosse un gesto commovente". Anche sul set rigoroso e imponente di un film di Christopher Nolan può nascere un equivoco capace di far ridere l'intero cast. Matt Damon lo ha dimostrato raccontando un curioso episodio avvenuto durante le riprese di Odissea, il kolossal nel quale interpreta Ulisse accanto a Tom Holland, scelto per il ruolo di Telemaco. Ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show, Damon ha ricordato il momento in cui era convinto di aver assistito a una delicata improvvisazione del giovane collega. Quello che ai suoi occhi sembrava un momento carico di emozione, però, aveva una spiegazione molto meno profonda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, l'esilarante malinteso che ha fatto piegare in due dalle risate Matt Damon e Tom Holland sul set

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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Sul set di Odissea, Matt Damon copia Holland per ore: poi scopre che non stava recitando (l’equivoco è esilarante)Durante le riprese di Odissea, un attore ha imitato un collega per ore senza sapere che non stava recitando.

Odissea, l'esilarante malinteso che ha fatto piegare in due dalle risate Matt Damon e Tom Holland sul setUn curioso episodio dal set di Odissea ha coinvolto il protagonista del kolossal di Christopher Nolan: Pensavo fosse un gesto commovente. movieplayer.it

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