Matt Damon avrebbe potuto indossare l'orologio creato per celebrare il film di Christopher Nolan, ma ha scelto invece un Rolex durante la première di L'Odissea. L'orologio Hamilton, realizzato appositamente per il film, era disponibile come prodotto di marketing, ma Damon ha optato per un modello diverso. La scelta ha attirato l'attenzione, considerando le opportunità di visibilità offerte dall'evento.

Se c'era un'occasione perfetta per fare un po' di product placement, era questa. Matt Damon avrebbe potuto presentarsi alle première de L'Odissea con al polso l' orologio Hamilton realizzato per celebrare il nuovo film di Christopher Nolan, quello in cui interpreta Ulisse. Sarebbe stato il cerchio che si chiude: l'attore, il regista, il film e l'orologio. Troppo perfetto, forse. E infatti non lo ha fatto. In questi giorni, mentre, in cui il cast è impegnato in una vera e propria odissea promozionale tra le principali capitali europee, da Londra a Parigi, il buon Damon ha preferito affidare il proprio stile a un orologio che racconta molto più di una strategia di marketing, quanto di una decisione che parla di gusto personale prima ancora che di status. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Matt Damon avrebbe potuto indossare l'orologio de L'Odissea, ma ha scelto un Rolex

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