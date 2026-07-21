Occhio Inter il Chelsea piomba su Stones | nuova sfida all' orizzonte?

Il Chelsea ha avviato i contatti per ingaggiare John Stones, che è svincolato dopo aver terminato il contratto con il Manchester City. Il difensore inglese, che ha partecipato al Mondiale con l'Inghilterra, è stato protagonista di una mancata marcatura sul gol decisivo di Lautaro in semifinale. Inter e Chelsea sono ora in corsa per il suo acquisto, dopo aver già condiviso l'interesse in passato. La trattativa è in fase iniziale.

Dopo il caso Palestra, Inter e Chelsea tornano a sfidarsi per un altro obiettivo comune: John Stones. Il difensore, reduce da un discreto Mondiale con l'Inghilterra (macchiato dalla mancata marcatura sul gol decisivo di Lautaro in semifinale), è svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City. Il 32enne è stato proposto a più riprese alla dirigenza nerazzurra, alla ricerca di due nuovi centrali da regalare a Chivu. L'ingaggio pesante di Stones però non facilita la trattativa. Per questo ora l'inserimento dei Blues potrebbe cambiare le carte in tavola: il Chelsea, vedi l'affaire Palestra, non ha problemi a garantire ingaggi faraonici. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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