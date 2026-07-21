Occasione a costo zero Antonio Rozzi | l’ex Real Madrid Lazio e nazionale under 21 è svincolato

Antonio Rozzi, ex giocatore di Real Madrid, Lazio e della nazionale under 21, è senza contratto. È attualmente svincolato e può firmare con una nuova squadra senza costi di trasferimento. La sua situazione contrattuale permette a club interessati di inserirlo in rosa senza spese di acquisizione. Rozzi è disponibile a trasferimenti immediati, senza obblighi o limitazioni contrattuali.

Antonio Rozzi, ex giocatore del Real Madrid, Lazio e della nazionale under 21 è attualmente svincolato e può firmare a costo zero. Antonio Rozzi è attualmente svincolato – calciomercato.it Durante i primi anni della sua carriera aveva fatto innamorare mezza Europa grazie alle sue giocate e al suo talento cristallino che gli valsero la chiamata dal Real Madrid che si assicurò il suo cartellino dalla Lazio. Non ancora diciottenne esordì in prima squadra con la Lazio e, dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili, Antonio Rozzi trovò anche un gol con la nazionale under 21 azzurra. Dopo la decisione di fermare la sua carriera per... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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