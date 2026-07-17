Lazio ufficiale l' acquisto del giovane Galassi dal Real Madrid

Notizia in breve

La Lazio ha annunciato l'acquisto del centrocampista Bruno Galassi dal Real Madrid. Il giocatore, giovane e proveniente dal settore giovanile del club spagnolo, si trasferisce alla squadra biancoceleste. L'accordo tra le due società è stato finalizzato nelle ultime ore. Galassi si unisce così alla rosa della Lazio, che ha rinforzato il reparto di centrocampo con questo investimento.