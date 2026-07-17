Lazio ufficiale l' acquisto del giovane Galassi dal Real Madrid

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio ha annunciato l'acquisto del centrocampista Bruno Galassi dal Real Madrid. Il giocatore, giovane e proveniente dal settore giovanile del club spagnolo, si trasferisce alla squadra biancoceleste. L'accordo tra le due società è stato finalizzato nelle ultime ore. Galassi si unisce così alla rosa della Lazio, che ha rinforzato il reparto di centrocampo con questo investimento.

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La Lazio ha concluso l'acquisto del giovane centrocampista Bruno Galassi che si trasferisce così dal Real Madrid alla squadra biancoceleste. Il classe 2007, spagnolo di origini argentine, arriva nella Capitale a titolo definitivo "con una percentuale sulla futura rivendita", come sottolineato dalla nota del club nel quale si annuncia l'ufficialità del trasferimento. Un rinforzo, quindi, per la Lazio che, nonostante la giovane età, dovrebbe essere aggregato alla prima squadra mettendosi così a disposizione di Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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