Gila-Napoli prezzo Lazio alto | pesa il Real Madrid

Il Napoli mantiene l'interesse per Mario Gila, un difensore che sta attirando l'attenzione sul mercato. La trattativa tra il club azzurro e il giocatore è ancora in corso, ma le valutazioni economiche sono elevate. La cifra richiesta dalla Lazio, attuale proprietaria del cartellino, si aggira su un importo alto, influenzata anche dal valore attribuito dal Real Madrid, che detiene il suo cartellino.

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Il Napoli continua a seguire con attenzione Mario Gila. Il difensore della Lazio è uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza azzurra per rinforzare il reparto arretrato. L’operazione, però, non si presenta semplice. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che descrive così la situazione del centrale spagnolo: “Il centrale spagnolo della Lazio, il totem della linea a quattro di Sarri, ha il contratto in scadenza nel 2027 e dunque condizioni che teoricamente potrebbero favorire la trattativa”. La scadenza non lontanissima potrebbe aprire uno spiraglio, ma il prezzo resta un nodo pesante. Claudio Lotito non è un presidente abituato a concedere sconti.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Gila-Napoli, prezzo Lazio alto: pesa il Real Madrid ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corriere dello Sport – Dalla Spagna: “Il Real Madrid segue il caso Lazio-Gila”2026-04-30 09:26:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: ROMA – Gila, sempre lui. Leggi anche: Juventus, Comolli punta Mario Gila: ma c’è il nodo Real Madrid Argomenti più discussi: Sfida per Mario Gila: il Napoli si muove, la Lazio fissa il prezzo del difensore – CdS; Anche il Napoli pensa a Gila, il Milan deve stare attento: il piano di mercato che coinvolge Beukema; Calciomercato Napoli: via Beukema, dentro Mario Gila; Calciomercato – Napoli irrompe su Gila: duello con Milan, Inter e Real. Secondo il Corriere dello Sport, la valutazione realistica di #Gila è tra i 20 e i 25 milioni Inoltre il Real Madrid, che cedette #Gila alla Lazio per 6 milioni, ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita Vi piacerebbe? #SerieA #ForzaNapoliSempre #Gila x.com [Vitiello] Mario Gila è l'obiettivo principale nella finestra di trasferimento estiva e si stanno facendo progressi con l'entourage di Gila. Il Milan sta aspettando la qualificazione ufficiale in Champions League prima di avviare una serie di mosse per rinforzare la sq reddit