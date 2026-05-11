Gila-Napoli prezzo Lazio alto | pesa il Real Madrid

Da forzazzurri.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli mantiene l'interesse per Mario Gila, un difensore che sta attirando l'attenzione sul mercato. La trattativa tra il club azzurro e il giocatore è ancora in corso, ma le valutazioni economiche sono elevate. La cifra richiesta dalla Lazio, attuale proprietaria del cartellino, si aggira su un importo alto, influenzata anche dal valore attribuito dal Real Madrid, che detiene il suo cartellino.

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Il Napoli continua a seguire con attenzione Mario Gila. Il difensore della Lazio è uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza azzurra per rinforzare il reparto arretrato. L’operazione, però, non si presenta semplice. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che descrive così la situazione del centrale spagnolo: “Il centrale spagnolo della Lazio, il totem della linea a quattro di Sarri, ha il contratto in scadenza nel 2027 e dunque condizioni che teoricamente potrebbero favorire la trattativa”. La scadenza non lontanissima potrebbe aprire uno spiraglio, ma il prezzo resta un nodo pesante. Claudio Lotito non è un presidente abituato a concedere sconti.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Corriere dello Sport – Dalla Spagna: “Il Real Madrid segue il caso Lazio-Gila”2026-04-30 09:26:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: ROMA – Gila, sempre lui.

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