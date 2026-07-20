Fedez trasportato in ambulanza al pronto soccorso a Milano | la corsa al Fatebenefratelli per problemi gastrici Come sta

Da open.online 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fedez è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano nella serata del 20 luglio per problemi gastrici. La corsa si è conclusa nel reparto di emergenza. Nessuna comunicazione ufficiale sulle sue condizioni di salute.

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Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, è stato trasportato in ambulanza nella serata di oggi, 20 luglio, al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto riportato da Adnkronos, sarebbero stati improvvisi e acuti problemi gastrici a creare problemi al rapper milanese che nel 2023, proprio tra le mura di questo ospedale, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza a causa di una grave emorragia interna, provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Il percorso medico del cantante è da anni costellato di tappe complesse: dalla rimozione di un tumore al pancreas al San Raffaele nella primavera del 2022, fino a un successivo ricovero nell’estate del 2024, sempre dovuto a una nuova emorragia interna tempestivamente arginata dai medici. 🔗 Leggi su Open.online

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