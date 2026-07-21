Nuove poltrone per donare il sangue Migliorati efficienza e comfort del Centro trasfusionale
Sono state consegnate nuove poltrone nel centro trasfusionale di Castelnuovo di Garfagnana, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e il comfort per i donatori. Le poltrone sono state installate nella sezione dedicata alla donazione di sangue, che è gestita da una responsabile dell’ospedale. L’intervento mira a rendere più funzionale e accogliente l’ambiente, senza modificare la struttura complessiva dell’area.
Un intervento concreto per migliorare l’accoglienza e il comfort dei donatori nella sezione trasfusionale dell’ ospedale di Castelnuovo di Garfagnana. Nei giorni scorsi sono infatti state consegnate le nuove poltrone dedicate alla donazione del sangue, destinate a rendere ancora più funzionale e accogliente la struttura diretta da Rosaria Bonini. Si tratta di un miglioramento importante per l’attività quotidiana del Centro trasfusionale, che consente di offrire condizioni ancora migliori a chi sceglie di compiere un gesto di grande valore civico e sanitario come la donazione di sangue. In questo contesto si inserisce anche la donazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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