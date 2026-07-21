nuove poltrone per donare il sangue migliorati efficienza e comfort del centro trasfusionale

Notizia in breve

Sono state consegnate nuove poltrone nel centro trasfusionale di Castelnuovo di Garfagnana, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e il comfort per i donatori. Le poltrone sono state installate nella sezione dedicata alla donazione di sangue, che è gestita da una responsabile dell’ospedale. L’intervento mira a rendere più funzionale e accogliente l’ambiente, senza modificare la struttura complessiva dell’area.