Donare il sangue cento volte sul lettino del Centro trasfusionale per il professor Daldosso

Un gesto semplice ma fondamentale, quello di donare il sangue, che può fare la differenza nella vita di molte persone. Un uomo ha deciso di farlo cento volte, recandosi ripetutamente al centro trasfusionale per effettuare le donazioni. La sua scelta si traduce in un impegno costante, senza coinvolgimenti pubblici o proclamazioni, ma con un'azione concreta e quotidiana. La sua presenza si inserisce in un quadro di solidarietà che vede molti cittadini impegnati in questa forma di aiuto reciproco.

Una lezione di generosità, fatta non a parole ma con un gesto alla portata di tutti: donare il sangue. Per cento volte il professor Flavio Daldosso, 58 anni, di Arbizzano, insegnante di religione all’I.I.S. Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano, si è steso sul lettino del Centro trasfusionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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La Mia Prima Donazione di Sangue | Come Diventare Donatore e Perché Farlo

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