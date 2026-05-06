Donare sangue significa donare vita l' associazione DonatoriNati fa tappa ad Avellino

Un'iniziativa itinerante promossa dall'associazione DonatoriNati prevede una raccolta straordinaria di sangue presso l’Istituto Anania De Luca di Avellino. L'evento mira a sensibilizzare sul valore della donazione di sangue, invitando i cittadini a partecipare. La campagna si svolgerà in una data ancora da definire, con l’obiettivo di sostenere le esigenze delle strutture sanitarie locali.

Donare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante di DonatoriNati che farà tappa, per una raccolta straordinaria di sangue, presso l’Istituto Anania De Luca di Avellino. Sinergia è la parola fondamentale: per sensibilizzare i giovani, i cittadini, affinché la donazione di sangue non sia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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