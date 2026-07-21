Coty ha restituito anticipatamente la licenza di Gucci Beauty, un'operazione che ha comportato un pagamento di 400 milioni di dollari. La decisione di restituire il marchio è stata presa con un anno di anticipo rispetto ai termini stabiliti. La cessione anticipata rappresenta un cambiamento importante per la società, che ha agito consapevole delle conseguenze finanziarie a breve termine. La mossa segna una nuova fase per l'azienda nel settore del beauty.

Un accordo che è costato 400 milioni di dollari: quando Coty ha deciso di restituire con un anno di anticipo la licenza di Gucci Beauty era ben consapevole del costo significativo nel breve termine. Ma allo stesso tempo potrebbe segnare un punto di svolta nella strategia del gruppo guidato dal CEO ad interim Markus Strobel: l’accordo prevedeva il ritorno della licenza a Kering a metà del 2027, un anno prima della naturale scadenza del contratto, in cambio di un corrispettivo di 400 milioni di dollari. Di questa cifra, 250 milioni saranno incassati immediatamente e i restanti 150 milioni entro ottobre 2027. L’accordo è frutto della decisione di Kering di affidare a L’Oréal la licenza beauty di Gucci, oltre all’acquisizione della propria divisione beauty. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuova era per Coty dopo la cessione anticipata di Gucci Beauty

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