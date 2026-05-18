Coty potrebbe lasciare in anticipo la licenza del marchio Gucci, anche se la scadenza prevista è nel 2028. La società non ha escluso alcuna possibilità, inclusa un'uscita anticipata dalla licenza. Al momento, non ci sono annunci ufficiali o decisioni definitive in merito a questa eventualità. La questione riguarda un accordo di concessione che, fino a ora, si prevede duri fino alla data stabilita.

Nonostante la scadenza programmata sia prevista per il 2028, Coty non esclude nessuna operazione sulla licenza Gucci, compresa eventuale uscita anticipata. Un’operazione del genere potrebbe avvenire a patto, però, che crei valore per il gruppo e per gli azionisti. A dichiararlo è il CEO ad interim, Markus Strobel. “Quando si parla di Gucci, siamo ovviamente aperti a tutto, anche a un’uscita anticipata. Deve però creare valore per noi e per i nostri azionisti”. Il CEO specifica anche che eventuali sviluppi definitivi saranno comunicati al mercato secondo gli obblighi previsti. Licenza Gucci, Coty potrebbe uscire prima di quanto previsto. Lo scorso ottobre L’Oréal ha acquisito i diritti per una licenza esclusiva di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione dei prodotti fragrance e beauty Gucci a partire dal 2028. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E se Coty uscisse in anticipo dalla licenza Gucci?

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