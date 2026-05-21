La maison Marc Jacobs si appresta a rilanciare la sua linea di cosmetici, sfruttando il supporto di Coty. Dopo un periodo di inattività, il marchio ha deciso di riprendere le attività nel settore del beauty. Coty ha annunciato di aver firmato un accordo con la maison per gestire il rilancio della linea di cosmetici. La collaborazione mira a riportare sul mercato prodotti di bellezza con il marchio Marc Jacobs. La linea sarà riproposta con nuovi prodotti e strategie di distribuzione.

Finalmente è pronto il rilancio di Marc Jacobs Beauty: grazie a Coty, la maison rilancerà una linea di cosmetici. Arriva infatti una nuova linea che comprende occhi, incarnato e labbra. Tornano Drawn This Way Longwear Eyeliner, Born Star Eyeshadow, Heart On Lipstick, Joystick Blush Stick, Flashes Mascara, Legally Bronze Bronzer e Money Shot Highlighter Gel. Marc Jacobs Beauty è pronto a tornare. Proprio la scorsa settimana LVMH ha annunciato la cessione di Marc Jacobs a Whp Global e G-III Apparel Group, per una cifra stimata di 925 milioni di dollari. Inoltre, in base all’accordo, Jacobs continuerà comunque a ricoprire il ruolo di direttore creativo del marchio da lui fondato nel 1984. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marc Jacobs è pronto a rilanciare il beauty (grazie a Coty)

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