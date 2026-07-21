Nuova Dacia Sandero 2028 | tutto sulla quarta generazione

La quarta generazione della Dacia Sandero è stata presentata, con il lancio programmato tra fine 2027 e inizio 2028. La vettura sarà una delle novità principali del Gruppo Renault nel settore delle utilitarie. Le immagini ufficiali mostrano un design aggiornato con linee più moderne e un interno rinnovato, ma non sono ancora stati comunicati dettagli tecnici o motorizzazioni.

La quarta generazione della Dacia Sandero (prevista al debutto tra la fine del 2027 e la prima metà del 2028) sarà una delle novità più strategiche del Gruppo Renault. La ricetta di fondo non cambierà — ottimo rapporto qualitàprezzo e concretezza —, ma sotto la carrozzeria e nel design ci saranno importanti passi in avanti. 1. Motori: la svolta multi-energia (con l’Elettrico). Per la prima volta nella storia del modello, la Sandero sarà 100% elettrica, affiancando le motorizzazioni tradizionali senza sostituirle del tutto: 2. Design e Piattaforma. Il design seguirà il nuovo corso stilistico introdotto da Duster e Bigster, definito dal responsabile del design David Durand: 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Nuova dacia Sandero Stepway 2026 la svolta !

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