Nuova Dacia Sandero 2028 | come sarà il nuovo modello?
La quarta generazione della Dacia Sandero è prevista tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Il nuovo modello seguirà una linea di design completamente diversa rispetto alle versioni precedenti, con un approccio più semplice e minimale. La casa automobilistica ha annunciato che non ci saranno rivoluzioni tecnologiche o motori elettrici, mantenendo la strategia di offrire un’auto accessibile e funzionale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sulle caratteristiche specifiche.
Se per l’Audi A3 la parola d’ordine è “rivoluzione premium elettrica”, per la quarta generazione della Dacia Sandero (attesa tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028) la filosofia sarà completamente opposta, ma altrettanto radicale. Dacia punta a mantenere la Sandero nel ruolo di regina del mercato europeo delle auto accessibili, ma con un enorme salto generazionale in termini di design, tecnologia e motorizzazioni. Ecco come cambierà: 1. Il design: Look da “Mini-Duster” e materiali riciclati. Dimentica le linee semplici da utilitaria low-cost delle prime generazioni. La nuova Sandero adotterà il linguaggio stilistico maturo e geometrico introdotto dalle nuove Duster e Bigster. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
NUOVA DACIA SANDERO 2026 | Concreta ed intelligente
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