Nuova Dacia Sandero Stepway Hybrid | quanto costa l’ibrida?

Notizia in breve

La Dacia Sandero Stepway Hybrid, la versione con motore ibrido, è ora disponibile per l’ordine in tutte le concessionarie italiane. La versione hybrid 155 ha un prezzo di partenza di circa 20.000 euro. La vettura rappresenta la prima introduzione di questa motorizzazione nella gamma della Sandero Stepway. La produzione e la vendita sono state avviate recentemente, senza modifiche al design rispetto ai modelli precedenti.