Nuova Dacia Sandero Stepway Hybrid | quanto costa l’ibrida?
La Dacia Sandero Stepway Hybrid, la versione con motore ibrido, è ora disponibile per l’ordine in tutte le concessionarie italiane. La versione hybrid 155 ha un prezzo di partenza di circa 20.000 euro. La vettura rappresenta la prima introduzione di questa motorizzazione nella gamma della Sandero Stepway. La produzione e la vendita sono state avviate recentemente, senza modifiche al design rispetto ai modelli precedenti.
La Dacia Sandero Stepway, l’auto straniera più venduta ai privati in Italia, guadagna la sua prima motorizzazione full hybrid. Da oggi la hybrid 155 è ordinabile in tutte le concessionarie italiane, con prezzi che partono da 20.800 euro: la versione elettrificata della crossover low cost porta l’ibrido pieno sotto i 21.000 euro. Ecco quanto costa, come funziona e quando arriva. Prezzi e allestimenti. Il full hybrid 155 è disponibile in due allestimenti, con prezzi chiavi in mano IVA inclusa: Allestimento Motore Prezzo Expression hybrid 155 20.800 € Extreme hybrid 155 21.900 € La Sandero Streetway, la versione berlina, riceverà la stessa motorizzazione nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Nuova dacia Sandero Stepway 2026 la svolta !
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L’ibrido arriva sulla Dacia Sandero Stepway. Dacia apre gli ordini della nuova Sandero Stepway Hybrid 155, disponibile in Italia a partire da 20.800 euro. Una novità che amplia la gamma con una motorizzazione full hybrid senza necessità di ricarica esterna. facebook
#Dacia amplia la gamma #Sandero Stepway con la motorizzazione Full Hybrid 155. Il sistema da 155 CV permette di viaggiare fino all'80% del tempo in elettrico in città, con consumi dichiarati di 4,2 l/100 km (WLTP). Prezzi da 20.800 euro. motorionline.com/d x.com
Dacia Sandero Stepway, adesso anche Full Hybrid: ecco quanto costa la nuova Hybrid 155Dacia apre gli ordini della nuova Sandero Stepway Hybrid 155. Il powertrain Full Hybrid da 155 CV promette consumi da 4,2 l/100 km e prezzi a partire da 20.800 euro ... motorbox.com
Dacia Sandero Stepway Hybrid 155: motore full hybrid, prezzi e caratteristicheDacia Sandero Stepway Hybrid 155 debutta con il motore full hybrid da 155 CV. Scopri caratteristiche, dotazione, consumi e prezzi di listino. newsauto.it