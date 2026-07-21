Nuova Ancona da oggi in ritiro a Chianciano Firma Marafini scelta di cuore per Pecci

Da sport.quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Ancona ha iniziato oggi il ritiro a Chianciano Terme, con l’arrivo alle 18.30 al Grand Hotel Excelsior. La rosa si è ampliata con l’ingaggio di tre nuovi giocatori, mentre lo staff tecnico è stato completato con ruoli specifici. La squadra si prepara alla stagione in questa località termale, dove rimarrà fino a data da definire. La firma di un nuovo calciatore è avvenuta di recente, con un’attenzione particolare alle scelte di mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre giocatori in più in rosa, staff tecnico definito ruolo per ruolo: oggi pomeriggio alle 18.30 l’ Ancona si ritroverà in ritiro a Chianciano Terme alloggiando al Grand Hotel Excelsior. Ieri la società ha ufficializzato lo staff: insieme al tecnico Agenore Maurizi si ritroveranno a lavorare in biancorosso l’allenatore in seconda Emanuele Pesaresi, il collaboratore tecnico Franco Gigli, il preparatore dei portieri Francesco Ripa, il preparatore atletico Mattia Spoltore, e il responsabile del recupero infortuni Roberto Pierdomenico. Ieri sono stati ufficializzati anche l’ingaggio del difensore Andrea Marafini, del terzino Gabriele Manna e dell’esterno d’attacco Cristian Pecci (confermato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ancona.

nuova ancona da oggi in ritiro a chianciano firma marafini scelta di cuore per pecci
© Sport.quotidiano.net - Nuova Ancona da oggi in ritiro a Chianciano. Firma Marafini, scelta di cuore per Pecci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Una nuova aula studio nel cuore di Ancona, riapre in piazza Roma l'ex Cobianchi

Schermitrice abusata durante ritiro a Chianciano, assolti 2 atleti accusati di stupro: “Faremo appello”Durante un ritiro a Chianciano, due schermitori sono stati accusati di aver aggredito sessualmente un'atleta di origini uzbeke.

Argomenti più discussi: Fibrillazione atriale, ad Ancona il cuore torna a ritmo con impulsi ultrarapidi; Ancona, inizia il nuovo corso: oggi alle ore 18.30 squadra e staff tecnico si ritroveranno a Chianciano Terme; La nuova Ancona riparte da Chianciano Terme; Imprese familiari, discussa la prima tesi del progetto promosso da Confindustria Ancona, Università Politecnica delle Marche e AIDAF.

Nuova Ancona da oggi in ritiro a Chianciano. Firma Marafini, scelta di cuore per PecciLa squadra è fatta, 24 le pedine ufficiali. Mancano un portiere (El Bazar) e un terzino che probabilmente sarà Scarfò dal Celle Varazze ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web