nuova ancona da oggi in ritiro a chianciano firma marafini scelta di cuore per pecci

L'Ancona ha iniziato oggi il ritiro a Chianciano Terme, con l’arrivo alle 18.30 al Grand Hotel Excelsior. La rosa si è ampliata con l’ingaggio di tre nuovi giocatori, mentre lo staff tecnico è stato completato con ruoli specifici. La squadra si prepara alla stagione in questa località termale, dove rimarrà fino a data da definire. La firma di un nuovo calciatore è avvenuta di recente, con un’attenzione particolare alle scelte di mercato.

Tre giocatori in più in rosa, staff tecnico definito ruolo per ruolo: oggi pomeriggio alle 18.30 l’ Ancona si ritroverà in ritiro a Chianciano Terme alloggiando al Grand Hotel Excelsior. Ieri la società ha ufficializzato lo staff: insieme al tecnico Agenore Maurizi si ritroveranno a lavorare in biancorosso l’allenatore in seconda Emanuele Pesaresi, il collaboratore tecnico Franco Gigli, il preparatore dei portieri Francesco Ripa, il preparatore atletico Mattia Spoltore, e il responsabile del recupero infortuni Roberto Pierdomenico. Ieri sono stati ufficializzati anche l’ingaggio del difensore Andrea Marafini, del terzino Gabriele Manna e dell’esterno d’attacco Cristian Pecci (confermato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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