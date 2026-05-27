Una nuova aula studio nel cuore di Ancona riapre in piazza Roma l' ex Cobianchi

Da anconatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex Cobianchi di piazza Roma a Ancona riapre come aula studio comunale. La struttura, situata nel centro della città, è stata riqualificata e destinata a spazio pubblico dedicato allo studio. La riapertura avviene dopo un intervento di ristrutturazione volto a rendere disponibile un nuovo punto di riferimento per studenti e cittadini. La nuova aula studio è accessibile a chiunque voglia studiare o consultare materiali in un ambiente aperto. Nessun altro dettaglio sulle modalità di accesso o orari di apertura è stato comunicato.

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L’ex Cobianchi di piazza Roma riapre come grande aula studio comunale, pubblica, nel centro di Ancona. Lo spazio, collocato davanti al Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche, torna così a vivere con una funzione stabile dedicata agli studenti e più in generale alla vita universitaria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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