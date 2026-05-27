Una nuova aula studio nel cuore di Ancona riapre in piazza Roma l' ex Cobianchi

Notizia in breve

L'ex Cobianchi di piazza Roma a Ancona riapre come aula studio comunale. La struttura, situata nel centro della città, è stata riqualificata e destinata a spazio pubblico dedicato allo studio. La riapertura avviene dopo un intervento di ristrutturazione volto a rendere disponibile un nuovo punto di riferimento per studenti e cittadini. La nuova aula studio è accessibile a chiunque voglia studiare o consultare materiali in un ambiente aperto. Nessun altro dettaglio sulle modalità di accesso o orari di apertura è stato comunicato.