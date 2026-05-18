Schermitrice abusata durante ritiro a Chianciano assolti 2 atleti accusati di stupro | Faremo appello
Durante un ritiro a Chianciano, due schermitori sono stati accusati di aver aggredito sessualmente un'atleta di origini uzbeke. Tuttavia, la corte ha deciso di assolverli da tutte le accuse di violenza sessuale di gruppo. La difesa degli imputati ha annunciato che presenterà ricorso contro questa decisione. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, ma gli approfondimenti legali hanno portato alla loro totale assenza di colpe.
Sono stati assolti i due schermitori accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un'atleta di origini uzbeke durante un ritiro a Chianciano. La giovane, 17enne all'epoca dei fatti, è scoppiata in lacrime alla lettura della sentenza. L'avvocato che la segue: "Faremo appello". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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