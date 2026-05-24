A Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia, i candidati sono in corsa per conquistare le rispettive poltrone di sindaco. I ballottaggi si svolgono oggi e domani, con i cittadini chiamati a recarsi alle urne. Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza al primo turno. Le urne restano aperte fino a sera, mentre i risultati saranno comunicati nelle prossime ore. La vittoria sarà decisa sull’onda delle preferenze espresse dagli elettori.

ANCONA Ormai si può solo sperare e contare. Tertium non datur, non c’è altra via. Con la campagna elettorale alle spalle, oggi e domani la parola passa ai cittadini e i candidati che aspirano a diventare sindaci delle proprie città non possono che restare a guardare. Per arrivare domani, come sempre accade, con i vincitori che festeggeranno e i vinti che proveranno a spiegare. Nelle Marche si vota in 27 Comuni, tra città e borghi. Ma su quattro si è catalizzata l’attenzione della politica: Senigallia, Macerata, Fermo e San Benedetto. La prima e l’ultima sono le città più popolose, le altre due gli unici capoluoghi di provincia. In tutte e quattro è prevista l’eventuale finalissima del ballottaggio il 7 e l’8 giugno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Comunali thrilling nelle Marche: il sogno del poker nelle grandi città (Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia)

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