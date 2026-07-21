novena per chiedere la potente intercessione di san charbel preghiera del settimo giorno

Oggi si conclude la novena dedicata a San Charbel, con una preghiera del settimo giorno. I fedeli si rivolgono alla figura del santo per chiedere la sua intercessione, affidando le proprie intenzioni più profonde. La preghiera si concentra sulla richiesta di grazia, con l’obiettivo di ottenere il pentimento e riaprire il cuore ai doni divini. La comunità si raccoglie in preghiera, sperando in un intervento celeste secondo le proprie esigenze.

Affidiamo le nostre intenzioni più intime all’intercessione di San Charbel, chiedendo al Signore la grazia del pentimento per riaprire il cuore ai suoi doni. San Charbel Maklouf (1828-1898, Libano), appartenente all’Ordine Maronita, un gruppo di Monaci operanti anche in Libano. In quel luogo, precisamente ad Annaya, si venera il suo sepolcro che attira, ogni giorno, tantissimi fedeli da tutto il mondo. Questo cammino di preghiera e di approfondimento per nove giorni della vita di Charbel, possa essere l’occasione per scoprire la sua vicinanza e la sua potente intercessione presso Dio Padre. I Confratelli del Monastero, a cui era affidato il corpo di Charbel, tentarono diverse strategie, per far cessare il fluire del liquido, emanato dalla sua tomba, dopo la morte. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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