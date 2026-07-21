Novak Djokovic ha dichiarato che Ivan Ljubicic lo ha aiutato quando era adolescente e non aveva molta esperienza nel tennis. La loro collaborazione risale a un periodo in cui il tennista era agli inizi della carriera e ha ricevuto supporto da parte dell’ex giocatore. Djokovic ha condiviso questa informazione durante un’intervista televisiva.

Anche le superstar, nel tennis, qualcuno da cui prendere ispirazione l’hanno avuto. Ed è anche il caso di Novak Djokovic: come ha rivelato alla tv slovena SportKlub, che ha una presenza importante anche in Croazia, il 24 volte campione Slam ha avuto in Ivan Ljubicic, che prima di diventare celebrato allenatore e non solo è stato numero 3 del mondo, il suo vero e proprio “protettore” nei primi tempi sul tour. Così il campione serbo: “ Ero adolescente e non avevo idea di nulla. Non sapevo che corde usare, che racchetta, che tipo di equilibrio, quanto dovesse pesare la racchetta. davvero nulla. L’ho appreso tutto sulla strada. Essendo un tipo mingherlino dalla Serbia che entrava nel mondo del tennis, dovevo prendere il mio percorso e conquistarmi le vittorie ”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Novak Djokovic: “Ivan Ljubicic mi ha aiutato, ero adolescente e non avevo idea di nulla”

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