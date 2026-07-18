Matilda De Angelis ha partecipato al Giffoni Film Festival, incontrando i giovani giurati e dialogando con loro in modo diretto. Durante l'intervista, ha affermato che il lavoro nel cinema le ha permesso di superare i propri limiti. Ha anche ricordato di essere stata una ragazza ribelle da adolescente.

Tra gli ospiti più attesi del Giffoni Film Festival, Matilda De Angelis ha incontrato i giovani giurati confrontandosi con loro in un dialogo diretto e spontaneo. L’attrice racconta l’emozione di essere intervistata dai ragazzi, riflette sul significato dell’“impossibile” nella sua vita e nella sua carriera e rivela come il successo sia arrivato sotto forma di opportunità che, fino a poco tempo prima, non riusciva nemmeno a immaginare. Uno sguardo sincero anche sulla sua adolescenza, tra ricordi da “teppista” e il confronto con una generazione che considera più consapevole della sua. Intervista a Matilda De Angelis al Giffoni Film Festival. Che esperienza è stata incontrare i ragazzi del Giffoni? È stato molto bello, davvero divertente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Matilda De Angelis al Giffoni Film Festival: «Questo lavoro mi ha insegnato a superare i miei limiti. Da adolescente ero una bella teppista» – Intervista

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Matilda De Angelis al Giffoni: Questo lavoro mi ha insegnato a superare i miei limiti

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