Matilda De Angelis al Giffoni Film Festival | Questo lavoro mi ha insegnato a superare i miei limiti Da adolescente ero una bella teppista – Intervista
Matilda De Angelis ha partecipato al Giffoni Film Festival, incontrando i giovani giurati e dialogando con loro in modo diretto. Durante l'intervista, ha affermato che il lavoro nel cinema le ha permesso di superare i propri limiti. Ha anche ricordato di essere stata una ragazza ribelle da adolescente.
Tra gli ospiti più attesi del Giffoni Film Festival, Matilda De Angelis ha incontrato i giovani giurati confrontandosi con loro in un dialogo diretto e spontaneo. L’attrice racconta l’emozione di essere intervistata dai ragazzi, riflette sul significato dell’“impossibile” nella sua vita e nella sua carriera e rivela come il successo sia arrivato sotto forma di opportunità che, fino a poco tempo prima, non riusciva nemmeno a immaginare. Uno sguardo sincero anche sulla sua adolescenza, tra ricordi da “teppista” e il confronto con una generazione che considera più consapevole della sua. Intervista a Matilda De Angelis al Giffoni Film Festival. Che esperienza è stata incontrare i ragazzi del Giffoni? È stato molto bello, davvero divertente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Matilda De Angelis al Giffoni: Questo lavoro mi ha insegnato a superare i miei limiti
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