Novak Djokovic lo schiaffo a Jannik Sinner | Di lui non mi interessa

Dopo aver battuto Felix Auger-Aliassime in semifinale a Wimbledon, Novak Djokovic ha dichiarato di non essere interessato a Jannik Sinner. Il tennista serbo ha risposto così a una domanda sulla possibile finale contro l’italiano, affermando che non gli interessa. La frase è stata pronunciata durante la conferenza stampa post-match. Djokovic prosegue la sua corsa nel torneo senza aver affrontato Sinner in questa edizione.

Novak Djokovic è in semifinale a Wimbledon, ma dopo il successo su Felix Auger-Aliassime a far discutere non è stata soltanto la sua prestazione. Il sette volte campione all’All England Club si è infatti lasciato andare a un acceso confronto con la supervisor Denise Parnell per la decisione di chiudere il tetto del Centre Court all'inizio del terzo set. Una scelta che il serbo non ha condiviso e che ha contestato con decisione, arrivando a parlare di mancanza di coerenza nell'applicazione del regolamento. La discussione è iniziata quando, sul punteggio di un set pari, Parnell ha raggiunto i due giocatori per comunicare che il tetto sarebbe stato chiuso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Novak Djokovic v Jannik Sinner Highlights | Australian Open 2026 Semifinal

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