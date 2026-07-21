A 50 anni da Helsinki, il confine tra Nova Gorica e Gorizia si rivela simbolo di un’Europa unita. La città, che condivide il titolo di Capitale europea della cultura, mostra come un confine possa essere anche un ponte tra culture diverse. La doppia identità delle due città evidenzia il ruolo di un confine europeo, trasformandolo in un luogo di incontro e collaborazione. La manifestazione culturale sottolinea il valore di un’area di frontiera come spazio di scambio e integrazione.

di Pietro Antonini A prima vista una capitale della cultura ha poco a che fare con la diplomazia. Ma quando la capitale è doppia e si trova a cavallo di un confine, il legame diventa evidente. Con GO! 2025, per la prima volta nella storia del riconoscimento due città di due Stati membri dell’Unione Europea, Nova Gorica in Slovenia e Gorizia in Italia, sono state congiuntamente proclamate Capitale Europea della Cultura. Il volume curato da Daniele Verga per l’Editoriale Scientifica, quattordicesimo titolo della collana “Memorie e studi diplomatici” diretta da Stefano Baldi, raccoglie gli atti della Conferenza che il 23 ottobre 2025 ha voluto leggere questo evento alla luce di un anniversario tutt’altro che casuale: i cinquant’anni dall’Atto Finale di Helsinki, firmato il 1° agosto 1975. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Nova Gorica/Gorizia, Capitale europea della cultura”: il senso di un confine europeo, a 50 anni da Helsinki

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