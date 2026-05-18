Piacenza Capitale Europea della Cultura 2033 al via il percorso di candidatura

Martedì 19 maggio si terrà l'apertura ufficiale della candidatura di Piacenza a Capitale Europea della Cultura nel 2033. L'evento si svolgerà a Palazzo Farnese, segnando l'inizio dei passaggi formali necessari per presentare la proposta. La città ha deciso di partecipare al processo di selezione, che coinvolge vari step e valutazioni da parte delle istituzioni europee. La candidatura rappresenta un passo importante per l'amministrazione locale e la comunità, che si preparano a mettere in evidenza le proprie iniziative e progetti culturali.

Martedì 19 maggio a Palazzo Farnese prenderà ufficialmente il via il percorso di candidatura di Piacenza a Capitale Europea della Cultura 2033. Alle ore 19 la città è invitata a partecipare all’incontro pubblico “Capitali a confronto. Dialogo con i protagonisti del cambiamento”, con tre ospiti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Piacenza capitale della cultura 2033, parte ufficialmente il percorso di candidatura

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