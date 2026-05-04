Prima tappa Gorizia e Nova Gorica | al via il tour in Friuli Venezia Giulia

Oggi si apre il tour in Friuli Venezia Giulia con la prima tappa a Gorizia e Nova Gorica. La Ciclovia Pedemontana FVG3, che collega Sacile a Gorizia, viene percorsa in modo inverso rispetto al percorso tradizionale. La partenza avviene dalla città che si trova sulla carta come destinazione finale, offrendo così un punto di vista diverso e una prospettiva nuova lungo il tracciato.

Si parte dalla fine, ma è proprio questo il bello. La Ciclovia Pedemontana FVG3, che unisce Sacile a Gorizia, oggi la imbocchiamo al contrario, iniziando da quella che sulla carta sarebbe la destinazione finale. Qui, Gorizia e Nova Gorica condividono molto più di un confine: nel 2025 sono state.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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