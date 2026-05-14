Bandiera Blu 2026 il litorale pontino si conferma eccellenza | premiate Latina e Fondi

Il litorale pontino si conferma tra le zone italiane più apprezzate per le spiagge, ricevendo anche per il 2026 il riconoscimento Bandiera Blu. A Latina e Fondi, le spiagge sono state premiate per la qualità delle acque, dei servizi e della gestione ambientale. La cerimonia di consegna si è svolta questa settimana, con rappresentanti delle amministrazioni comunali e associazioni di settore presenti all’evento. La Bandiera Blu viene assegnata annualmente da una fondazione che valuta diversi parametri legati alla sostenibilità e all’accoglienza.

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Latina, 14 maggio 2026 – Il litorale pontino si conferma tra le eccellenze balneari italiane. Questa mattina, nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche a Roma, i Comuni di Latina e Fondi hanno ricevuto la Bandiera Blu 2026, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località che rispettano standard elevati nella qualità delle acque, nella gestione ambientale, nei servizi e nella sicurezza. Per Latina si tratta della tredicesima Bandiera Blu consecutiva. A ritirare il vessillo, nel corso della cerimonia coordinata dal presidente di Fee Italia Claudio Mazza, è stato l’assessore all’Ambiente Michele Nasso, in rappresentanza dell’intera comunità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bandiera Blu 2026, la provincia di Latina ne conferma otto. Resta fuori una localitàBandiera Blu per 10 località del litorale laziale, otto delle quali nella provincia di Latina che però ne perde una. Riccione si conferma località dal mare di qualità eccellente: assegnata la Bandiera Blu 2026Riccione consolida la propria posizione tra le località balneari italiane più attente alla sostenibilità e alla tutela del proprio ecosistema marino. Temi più discussi: Bandiere Blu 2026, il settore attende l’annuncio ufficiale della FEE; Bandiere Blu 2026, Calabria sul podio con 23 spiagge premiate; BANDIERE BLU 2026, IN PUGLIA BEN 27 VESSILLI: SUL GARGANO VIESTE, PESCHICI E LE ISOLE TREMITI; Calabria sul podio del mare 2026: le 23 spiagge Bandiera Blu perfette per le famiglie. Bandiere Blu 2026, il settore attende l’annuncio ufficiale della FEE il 14 maggio. Per ora conviene parlare di trend regionali e criteri di qualità, senza anticipare elenchi di comuni non ancora verificati. #bandierablu2026 x.com Bandiera Blu 2026 a Cirò Marina, Melissa ed Isola Capo RizzutoTra i criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu, l'assoluta validità delle acque di balneazione, su una valutazione degli ultimi 4 anni. ilcrotonese.it Bandiere Blu 2026, l’elenco ufficiale: X la regione più premiata, tutte le nuove spiagge in listaLa FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026. Sardegna, Sicilia, Campania e Liguria: ecco la lista completa delle spiagge premiate, le new entry e le reg ... fanpage.it