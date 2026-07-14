Nel Lazio, le ricerche online su Jannik Sinner sono più frequenti lungo la costa del litorale laziale, in particolare a San Felice Circeo, rispetto a Roma. Questa tendenza si è evidenziata dopo il successo del tennista a Wimbledon. I dati sulle ricerche mostrano una maggiore attenzione nelle aree costiere della regione, con un picco nel comune di San Felice Circeo. La diffusione di interesse si concentra principalmente in questa zona, rispetto alla capitale.

San Felice Circeo, 14 luglio 2026 – San Felice Circeo è la capitale laziale del tifo per Jannik Sinner. Il nuovo successo del numero uno del mondo a Wimbledon ha acceso l’entusiasmo in tutta Italia, ma nel Lazio le ricerche dedicate al campione azzurro sembrano concentrarsi soprattutto lungo la costa. Sinner ha conquistato il secondo titolo consecutivo sull’erba londinese superando in rimonta Alexander Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Per l’italiano si tratta del quinto titolo del Grande Slam e della conferma al vertice della classifica mondiale. San Felice Circeo davanti a tutti. A fotografare la particolare geografia del tifo è uno studio realizzato da Casinos. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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