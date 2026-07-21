Due uomini sono rimasti feriti in due episodi distinti a Casoria, entrambi intorno alle 00.30. Un 18enne è stato aggredito vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria, mentre un 37enne è stato accoltellato all’addome in via Giovanni Pascoli. Il 37enne è in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Notte di violenza a Casoria, dove due uomini sono rimasti feriti in due distinti episodi avvenuti intorno alle 00.30. Un 18enne è stato aggredito nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria, mentre un 37enne è stato accoltellato all'addome in via Giovanni Pascoli. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare se le due aggressioni possano essere collegate. Il primo episodio ha coinvolto un 18enne napoletano, incensurato, trasportato all'ospedale Pellegrini con diverse ferite da arma da taglio. Il giovane ha riportato lesioni alla guancia destra, alla mano sinistra e all'orecchio destro, con una prognosi di 10 giorni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Notte di sangue a Casoria: due accoltellamenti in pochi minuti, un 37enne è in prognosi riservata

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