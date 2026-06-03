Accoltellato un 37enne | è in prognosi riservata al Cardarelli

Nel primo pomeriggio di oggi, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel quartiere dell'Avvocata a seguito di una segnalazione di una persona con ferite da arma da taglio. La vittima, un uomo di 37 anni, è stata trasportata in ospedale e si trova in prognosi riservata al Cardarelli. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o altre persone coinvolte.

Nel primo pomeriggio di oggi, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel quartiere dell'Avvocata per la segnalazione di una persona con ferite da arma da taglio. L'uomo, classe '89, allo stato rimane ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Cardarelli. La dinamica è in fase. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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