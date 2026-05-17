Perugia pestato a sangue fuori dalla discoteca | è in ospedale in prognosi riservata

Un uomo di 32 anni è stato aggredito e picchiato fuori da una discoteca dell'area di Perugia poco prima dell'alba di domenica 17 maggio. Dopo l'aggressione, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull'accaduto per identificare eventuali responsabili. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell'aggressione né su eventuali testimoni presenti al momento dei fatti.

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