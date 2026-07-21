Un notebook di un giornalista ha preso fuoco nella sala stampa della Camera dei Deputati dedicata a Miriam Mafai. L’incendio ha provocato una nuvola di fumo nella stanza, attivando l’allarme antincendio. Sono intervenuti subito assistenti parlamentari e Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme con gli estintori.

Un notebook prende fuoco e la sala stampa della Camera dei Deputati intitolata a Miriam Mafai si riempie immediatamente di fumo. Immediato l’intervento degli assistenti parlamentari presenti e dei Vigili del Fuoco, richiamati dall’allarme anti-incendio, che hanno usato gli estintori. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Notebook di un giornalista in fiamme nella sala stampa della Camera dei Deputati

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