Notebook di un giornalista in fiamme nella sala stampa della Camera dei Deputati

Da gazzettadelsud.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un notebook di un giornalista ha preso fuoco nella sala stampa della Camera dei Deputati dedicata a Miriam Mafai. L’incendio ha provocato una nuvola di fumo nella stanza, attivando l’allarme antincendio. Sono intervenuti subito assistenti parlamentari e Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme con gli estintori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un notebook prende fuoco e la sala stampa della Camera dei Deputati intitolata a Miriam Mafai si riempie immediatamente di fumo. Immediato l’intervento degli assistenti parlamentari presenti e dei Vigili del Fuoco, richiamati dall’allarme anti-incendio, che hanno usato gli estintori. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

notebook di un giornalista in fiamme nella sala stampa della camera dei deputati
© Gazzettadelsud.it - Notebook di un giornalista in fiamme nella sala stampa della Camera dei Deputati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Después de 11 Años Sin Hablar, Un Niño Miró al Papa León XIV… Lo Que Ocurrió Conmovió al Mundo

Video Después de 11 Años Sin Hablar, Un Niño Miró al Papa León XIV… Lo Que Ocurrió Conmovió al Mundo

Notizie e thread social correlati

Roma. Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati presentato il secondo volume di Golden Stories 2022-2026Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati è stato presentato il secondo volume di Golden Stories 2022-2026.

“Madri della Repubblica. Le parole delle 21 donne della Costituente” alla Camera dei DeputatiIl prossimo 7 maggio alle 17 si terrà la presentazione del cofanetto “Madri della Repubblica” presso la Sala Enrico Berlinguer della Camera dei...

Temi più discussi: Morto Daniele Compatangelo, Parenzo: Sconvolto, era cronista appassionato e un amico; Tour de France, oggi tappa 16: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Caldo, ancora allerta massima al Centro-Sud: oggi 18 città da bollino rosso ma domani si cambia; Tregua dal caldo record, inizia il maltempo estremo con temporali e grandine: come cambia il meteo.

notebook di notebook di un giornalistaAlla Camera prende fuoco il notebook di un giornalista, fumo in sala stampa e vigili del fuoco in azione(Adnkronos) - Paura in sala stampa della Camera, dove ha preso fuoco il notebook di un giornalista. Subito sono scattati gli allarmi anti-incendio, che tuttora sono attivi. Dopo il principio di incend ... msn.com

notebook di notebook di un giornalistaNotebook di un giornalista in fiamme nella sala stampa della Camera dei DeputatiUn notebook prende fuoco e la sala stampa della Camera dei Deputati intitolata a Miriam Mafai si riempie immediatamente di fumo. Immediato l’intervento degli ... gazzettadelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web